Квартиру площадью 3,4 «квадрата» без ванной и туалета решили сдать в Москве

В Москве предложили снять квартиру площадью 3,4 «квадрата» за ₽24 тыс.

В Москве предложили снять квартиру площадью 3,4 квадратного метра, где нет ванной и туалета. Такое объявление появилось на сайте популярного сервиса по продаже и аренде жилья.

Студия находится в ЖК «Царская площадь» в районе Беговая на севере Москвы и стоит 24 тысячи рублей в месяц. В публикации сказано, что в пешей доступности от дома находятся станции метро «Динамо», «Петровский парк» и «Белорусская». Почти половину помещения занимает диван. Помимо него, внутри есть вешалка для одежды, два зеркала, маленькая раковина и небольшой стеллаж.

Санузла и кухни в экстремально маленькой квартире нет. Владелец жилья предлагает будущему арендатору принимать душ и справлять нужду в платном фитнес-зале на первом этаже комплекса, а питаться — в ресторанах, столовых или круглосуточной чайхане. Отсутствие окна собственник относит к плюсам жилища — по словам автора публикации, за счет этого в квартире всегда тепло.

При этом владелец помещения готов сдавать его не всем — только одному человеку, который должен пройти по ряду требований. «Недовольные, агрессивные, с кучей вопросов и требований, проходите мимо — под свои запросы ищите другие помещения, в Москве сдают очень много под любой вкус и кошелек», — говорится в публикации.

Ранее экстремально маленькую квартиру выставили на продажу в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити». Микроапартаменты расположены на 42-м этаже и стоят 7,8 миллиона рублей. Внутри есть кровать шириной 140 сантиметров, маленькая прихожая, кухонная зона без плиты и санузел с душем. В квартире также имеется панорамное окно, но подойти к нему вплотную не получится — почти все пространство занято кроватью.