МО РФ отчиталось об уничтожении немецкого танка Leopard на донецком направлении

Российские военнослужащие на донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике трех штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 1 ноября, журналистам отчитались в Министерстве обороны.

Там уточнили, что подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ударили по позициям противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики.

Общие потери украинской стороны на данном направлении составили до 245 бойцов, три танка, в том числе один немецкий Leopard, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Ранее 1 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что за прошедший месяц российская система противовоздушной обороны уничтожила более 1400 средств воздушного нападения со стороны Украины.