Шойгу назвал примерные сроки уничтожения запланированных к поставке Киеву F-16

Шойгу: РФ может за 20 дней уничтожить все запланированные к поставке Киеву F-16

Российская система противовоздушной обороны (ПВО), по опыту работы в зоне проведения спецоперации (СВО), примерно за 20 дней может сбить все запланированные к поставке Киеву F-16. Такие сроки назвал глава Минобороны Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам министра, за прошедший месяц системы ПВО уничтожили более 1400 средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). В их числе были 37 самолетов, что почти двукратно превышает то количество, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16.

Также, добавил главы ведомства, за месяц было уничтожено шесть ракет ATACMS американского производства.

В октябре Шойгу сообщал, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине высокоточных ракет из США, а также в ответ на перспективу передачи истребителей F-16.

Ранее стало известно, что Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине истребители НАТО F-16. Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявлял, что Киев сможет использовать истребители только на своей территории. По его словам, это правило работает для всех вооружений НАТО, передаваемых ВСУ.