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13:38, 18 октября 2023Россия

Шойгу заявил об укреплении западных рубежей в ответ на поставки Киеву ракет

Шойгу: РФ укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Киеву высокоточных ракет

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине высокоточных ракет из США, а также в ответ на перспективу передачи истребителей F-16. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу во время встречи с коллегами из Белоруссии, передает ТАСС

«Соединенные Штаты Америки и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты. В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы», — напомнил министр.

По его словам, вопрос передачи Украине истребителей F-16 перешел в практическую плоскость, их поставки Киеву могут начаться в следующем году. Россия вынуждена отвечать на это, заявил Шойгу.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на возможные поставки F-16 Украине фразой «ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки». Свой пост в социальной сети он сопроводил фотографией сбитого самолета Третьего рейха.

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    Анастасия Шейкина
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