Минобороны Украины уличили в краже миллионов долларов на еде

Счетная палата Украины: Минобороны украло миллионы долларов с питания для ВСУ

Счетная палата Украины выявила факт хищения миллионов долларов в министерстве обороны страны. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Поясняется, что военные украли миллиарды гривен, используя махинации с закупкой еды для бойцов. В частности, военное ведомство не осуществляло мониторинг цен на продукты питания и закупало по завышенным ценам на основании заключенных дополнительных соглашений.

Аудиторы подтвердили, что стоимость питания Минобороны была значительно выше цен в СБУ и Нацгвардии. К тому же «из 409 наименований продуктов каталога почти 75 процентов не имеют практического применения для приготовления пищи, но влияют на окончательную стоимость комплекта», отметили в Счетной палате.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского рассказал журналисту Саймону Шустеру, что в Киеве «воруют так, будто завтра не наступит». Чиновник развеял предположение репортера, что на фоне антикоррупционных мер чиновники «подумают дважды, прежде чем брать взятку или присваивать государственные средства».

