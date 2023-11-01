Момент крупного ДТП с машиной скорой помощи и Porsche в Москве попал на видео

Момент крупного ДТП с машиной скорой помощи на юго-востоке Москвы попал на видео

Момент крупного ДТП с машиной скорой помощи на юго-востоке Москвы попал на видео. Кадры с места публикует Bazaв Telegram-канале.

Авария произошла на улице Капотня. Сначала Porsche Cayenne на большой скорости врезался в Opel, после чего вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со скорой.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В сентябре ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло во Владимирской области на трассе М-7 «Волга». Пострадали семь человек.

