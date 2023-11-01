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13:34, 1 ноября 2023Силовые структуры

Мошенники обманули сотрудницу российского НИИ на 13 миллионов рублей

В Петербурге 68-летняя сотрудница НИИ потеряла 13 млн рублей из-за мошенников

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге мошенники обманули 68-летнюю пенсионерку почти на 13 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 31 октября женщина обратилась в полицию и рассказала, что с 4 по 26 октября ей регулярно звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банка и пугали потерпевшую якобы взятыми на ее имя кредитами. Аферисты уговаривали пенсионерку брать кредиты самостоятельно и переводить суммы на «безопасный счет».

Таким образом женщина потеряла 12,8 миллиона рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела. ТАСС уточняет, что потерпевшая является сотрудницей научно-исследовательского института (НИИ).

Ранее сообщалось, что в Тюменской области телефонные мошенники украли у бывшей российской чиновницы почти 20 миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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