Маск предложил запретить хумус ради разрешения палестино-израильского конфликта

Маск предложил запретить экспорт хумуса для урегулирования конфликта в Газе

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск в подкасте у стендап-комика Джо Рогана предложил запретить экспорт нута — ингредиента для приготовления хумуса, который является традиционной закуской еврейской кухни. По мнению бизнесмена, это поможет урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.

Во время записи подкаста Роган стал рассуждать о ситуации вокруг Израиля, начав говорить о том, что «ХАМАС бомбит...», однако в этот момент его прервал Маск. «Хумус?» — закончил фразу вместо ведущего предприниматель и засмеялся. При этом Роган продолжил, заявив, что «Израиль обстрелял больницу». «Мне кажется, нужно отказаться от экспорта нута, это поставит их на колени сразу», — предложил Маск, после чего оба участника беседы засмеялись.

Ранее глава Tesla и SpaceX пообещал, что компания спутниковой связи Starlink окажет помощь сектору Газа. Маск уточнил, что будет оказывать помощь лишь международно признанным организациям.