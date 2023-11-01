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00:44, 1 ноября 2023Мир

Маск предложил запретить хумус ради разрешения палестино-израильского конфликта

Маск предложил запретить экспорт хумуса для урегулирования конфликта в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск в подкасте у стендап-комика Джо Рогана предложил запретить экспорт нута — ингредиента для приготовления хумуса, который является традиционной закуской еврейской кухни. По мнению бизнесмена, это поможет урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.

Во время записи подкаста Роган стал рассуждать о ситуации вокруг Израиля, начав говорить о том, что «ХАМАС бомбит...», однако в этот момент его прервал Маск. «Хумус?» — закончил фразу вместо ведущего предприниматель и засмеялся. При этом Роган продолжил, заявив, что «Израиль обстрелял больницу». «Мне кажется, нужно отказаться от экспорта нута, это поставит их на колени сразу», — предложил Маск, после чего оба участника беседы засмеялись.

Ранее глава Tesla и SpaceX пообещал, что компания спутниковой связи Starlink окажет помощь сектору Газа. Маск уточнил, что будет оказывать помощь лишь международно признанным организациям.

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      Марина Совина
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