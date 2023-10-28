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15:33, 28 октября 2023Мир

Маск пообещал помощь сектору Газа

Предприниматель Маск заявил, что Starlink окажет помощь сектору Газа

Фото: Leah Millis / Reuters

Компания спутниковой связи Starlink окажет помощь сектору Газа. Об этом в соцсети X заявил предприниматель Илон Маск в ответ на пост члена Демократической партии Александрии Оказио-Кортес.

При этом Маск отметил, что будет оказывать помощь лишь международно признанным организациям.

«Starlink обеспечит связь для международно признанных организаций, оказывающих помощь в Газе», — написал бизнесмен под записью, в которой Оказио-Кортес заявила о недопустимости отключения интернета в Газе.

При этом в другом посте Маск отметил, что Starlink пока не получала заявок на подключение из Газы.

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС признано в ряде государств террористическим. Однако в регионе действуют силы гуманитарных, правозащитных и медицинских организаций, а также представители ФАТХ (Движения за национальное освобождение Палестины) — организации, уже не рассматривающейся как террористическая.

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      Марк Леонов
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