Маск пообещал помощь сектору Газа

Предприниматель Маск заявил, что Starlink окажет помощь сектору Газа

Компания спутниковой связи Starlink окажет помощь сектору Газа. Об этом в соцсети X заявил предприниматель Илон Маск в ответ на пост члена Демократической партии Александрии Оказио-Кортес.

При этом Маск отметил, что будет оказывать помощь лишь международно признанным организациям.

«Starlink обеспечит связь для международно признанных организаций, оказывающих помощь в Газе», — написал бизнесмен под записью, в которой Оказио-Кортес заявила о недопустимости отключения интернета в Газе.

При этом в другом посте Маск отметил, что Starlink пока не получала заявок на подключение из Газы.

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС признано в ряде государств террористическим. Однако в регионе действуют силы гуманитарных, правозащитных и медицинских организаций, а также представители ФАТХ (Движения за национальное освобождение Палестины) — организации, уже не рассматривающейся как террористическая.