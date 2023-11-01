Муцениеце потребовала от Прилучного увеличить размер алиментов

Муцениеце потребовала увеличить размер алиментов на детей от Прилучного

Российская актриса Агата Муцениеце прислала экс-супругу, артисту Павлу Прилучному, новый судебный иск. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, звезда потребовала увеличить размер алиментов, которые ее бывший муж выплачивал на содержание двоих общих детей. Отмечается, что ранее Прилучный перечислял экс-супруге 100 тысяч рублей на содержание дочери и сына, однако в последнее время перестал это делать.

Близкий друг семьи отметил, что Муцениеце не нуждается в деньгах, так как ее съемочный день стоит 250 тысяч рублей, а рекламный пост в соцсетях — 200 тысяч. При этом ставка за съемочный день у Прилучного сейчас — 500 тысяч рублей.

«Дело не в сумме алиментов, а в том, что Паша и эти 100 тысяч рублей в последнее время не платил. Накопился долг. Поэтому Агата и подала в суд. Мол, не заплатил — ладно, тогда заплатишь больше. Конечно, ей обидно, что он тратит свои гонорары на дорогие курорты, где отдыхает с новой женой и их маленьким ребенком. И Пашу тоже можно понять. Прилучный попросту злится, что Агата даже их малейшие ссоры выносит в соцсети», — рассказал собеседник издания.

Адвокат Олег Колотушкин заявил, что актриса может рассчитывать на увеличение суммы алиментов, если сможет доказать в суде такую необходимость.

Если актер зарабатывает 500 тысяч рублей за съемочный день, то мать его детей вполне может претендовать на треть от этого гонорара. Итого вместо 100 тысяч рублей за двоих детей Агата Муцениеце может в принципе получать 4 миллиона 500 тысяч рублей ежемесячных алиментов Олег Колотушкин адвокат

Ранее Муцениеце подала в суд другой иск на Павла Прилучного. Дело касалось взыскания алиментов на двух общих несовершеннолетних детей звезд, 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию.