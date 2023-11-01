США пообещали помочь Израилю в нормализации отношений с арабским миром

Белый дом: США будут добиваться нормализации отношений Израиля с арабским миром

Соединенные Штаты намерены продолжать добиваться нормализации отношений Израиля с арабскими странами. Такой подход принесет пользу всему региону, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

«Мы по-прежнему считаем, что интегрированный (в Ближний Восток) Израиль послужит на пользу всему региону. И мы по-прежнему считаем, что не стоит отказываться от этого», — отметил он.

Джон Кирби также выразил мнение, что события в секторе Газа не требуют введения «общего и масштабного режима прекращения огня».

Кроме того, Штаты считают целесообразным введение краткосрочных перемирий в Газе, чтобы разрешить гражданским лицам и иностранцам покинуть охваченный конфликтом регион.

Также 1 ноября Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять американских военных в сектор Газа ни сейчас, ни потом.

По его словам, Вашингтон обсуждает с партнерами возможность размещения на территории сектора Газа по окончании конфликта некоего «международного миротворческого» присутствия.

В конце октября Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных с релевантным опытом для оказания консультативных услуг. Как уточнил официальный представитель военного ведомства, консультации также будут касаться вопроса минимизации гражданских потерь.