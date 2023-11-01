Белый дом прокомменитровал возможную отправку военных в сектор Газа

Белый дом заявил, что США не планируют отправлять американских военных в Газу

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять американских военных в сектор Газа ни сейчас, ни потом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон обсуждает с партнерами возможность размещения на территории сектора Газа по окончании конфликта некоего «международного миротворческого» присутствия. «Но никакого решения об этом не принято», — добавил он.

Ранее сообщалось, что США и Израиль в рамках выработки плана на будущее Газы задумались об отправке миротворцев в сектор после вытеснения ХАМАС. Многонациональные силы могут включать американские, британские и французские войска.

20 октября стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас отказался провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом во время его визита в Израиль.