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09:26, 1 ноября 2023Мир

США и Израиль задумались об отправке миротворцев в Газу

США и Израиль задумались об отправке миротворцев в Газу после вытеснения ХАМАС

Фото: Anas al-Shareef / Reuters

США и Израиль в рамках выработки плана на будущее Газы задумались об отправке миротворцев в сектор после вытеснения ХАМАС. Многонациональные силы могут включать американские, британские и французские войска. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Второй вариант определения будущего Газы предполагает создание миротворческих сил по образцу тех, которые контролируют мирный договор между Египтом и Израилем от 1979 года. Третий вариант — поставить Газу под контроль ООН.

Отмечается, что разговоры все еще находятся на ранней стадии и многое может измениться. Некоторые официальные лица США считают такие варианты преждевременными или маловероятными. «Все три варианта представляют политическую опасность для президента [США] Джо Байдена и других стран, включая государства Персидского залива», — сказано в публикации.

По словам источника, Байден считает, что подвергание опасности даже небольшого контингента американских войск может оказаться политически рискованным. Другой собеседника агентства добавил, что пока неясно, будут ли арабские государства заинтересованы в участии в подобных планах.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в будущем лучшим руководством для сектора Газа была бы Палестинская национальная администрация. По словам Блинкена, такая администрация со временем бы взяла на себя обеспечение безопасности в Газе. При этом госсекретарь уверен, что ни ХАМАС, ни Израиль не должны управлять сектором Газа.

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      Анжелика Бережная
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