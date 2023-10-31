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01:59, 1 ноября 2023Мир

Блинкен рассказал о будущем сектора Газы

Блинкен: лучшим вариантом для Газы была бы Палестинская нацадминистрация
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в будущем лучшим руководством для сектора Газа была бы Палестинская национальная администрация. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Блинкена, такая администрация со временем бы взяла на себя обеспечение безопасности в Газе. При этом госсекретарь уверен, что ни ХАМАС, ни Израиль не должны управлять сектором Газа.

По данным СМИ, сейчас США и Израиль активно обсуждают будущее сектора Газы после окончания военной операции. Возможен ввод миротворцев, контроль над регионом силами стран Запада с участием арабских государств и переход сектора под управление ООН.

При этом палестинская сторона выступает против международной администрации в Газе. В руководстве автономии считают, что сектором Газа должны руководить палестинские силы.

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      Марина Совина
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