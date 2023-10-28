Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:59, 29 октября 2023Мир

В Палестине выступили против создания международной администрации в Газе

В Палестине выступили против создания международной администрации в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Участница митинга в поддержку Палестины в Мюнхене

Участница митинга в поддержку Палестины в Мюнхене. Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе выступил против создания международной администрации в секторе Газе. Его слова приводит ТАСС.

Как заявил Штайе, не существует половинчатых решений для сектора Газы или Западного берега реки Иордан.

О возможности создания временной администрации при участии ООН в Газе со ссылкой на источники сообщало агентство Bloomberg. Такой вариант рассматривается Израилем и США, если удастся вытеснить из сектора ХАМАС. К работе временной администрации также могут привлечь представителей арабских стран.

Материалы по теме:
«Это поворотный момент» Как конфликт Израиля и ХАМАС изменит Ближний Восток и зачем США стягивают войска в регион?
«Это поворотный момент»Как конфликт Израиля и ХАМАС изменит Ближний Восток и зачем США стягивают войска в регион?
13 октября 2023
«Запах пороха и крови тут повсюду» Палестинцы — о бомбежках Газы, ужаснувшей мир трагедии в больнице и постоянном страхе
«Запах пороха и крови тут повсюду»Палестинцы — о бомбежках Газы, ужаснувшей мир трагедии в больнице и постоянном страхе
19 октября 2023

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что переговоры с Израилем могли бы начаться после остановки боевых действий. Такого подхода придерживается глава палестинской администрации Махмуд Аббас.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Ссылки по теме
      Последние новости

      Российская ПВО отбила массовый налет. ВСУ пытались атаковать территорию России сразу 36 дронами

      Роспотребнадзор назвал топ-5 полезных корнеплодов

      Стало известно о ранении двух миротворцев ООН при израильском обстреле Ливана

      Рублю предсказали дальнейшее укрепление

      Украинская беженка ушла от мужа ради британского миллионера

      Россиян предупредили о блокировке карт из-за снятия крупных сумм

      Выявлена ключевая причина развития рака у больных ВИЧ

      Стало известно об усилении бомбардировок на севере Газы

      Умер звезда сериала «Друзья»

      В США рассказали о преимуществе России перед Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости