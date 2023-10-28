В Палестине выступили против создания международной администрации в Газе

В Палестине выступили против создания международной администрации в секторе Газа

Участница митинга в поддержку Палестины в Мюнхене. Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе выступил против создания международной администрации в секторе Газе. Его слова приводит ТАСС.

Как заявил Штайе, не существует половинчатых решений для сектора Газы или Западного берега реки Иордан.

О возможности создания временной администрации при участии ООН в Газе со ссылкой на источники сообщало агентство Bloomberg. Такой вариант рассматривается Израилем и США, если удастся вытеснить из сектора ХАМАС. К работе временной администрации также могут привлечь представителей арабских стран.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что переговоры с Израилем могли бы начаться после остановки боевых действий. Такого подхода придерживается глава палестинской администрации Махмуд Аббас.