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17:20, 28 октября 2023Мир

В Палестине допустили переговоры с Израилем при одном условии

Посол Нофаль: Аббас выступает хотя бы за временную остановку боевых действий

Фото: Christophe Ena / Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас выступает хотя бы за временную остановку боевых действий, затем не исключает переговоры, сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Об этом пишет ТАСС.

«Могу сказать, что Махмуд Аббас подтвердил, что надо хотя бы временно остановить войну, открывать дороги для гуманитарной помощи. И потом можно, если все остановить хорошо, пойти на переговоры», — сказал Нофаль.

Ранее президент Палестины заявил о готовности рассмотреть вопрос о переходе сектора Газа под контроль его администрации, сообщил The Times of Israel со ссылкой на палестинского чиновника. Журналисты назвали условие для взятия под контроль сектора Газа: Аббас согласен обсудить вопрос, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» — договора с Израилем. «Аббас настоял на том, чтобы Израиль публично заявил о своем намерении разрешить создание независимого палестинского государства на Западном Берегу и в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что главы МИД ЕС не смогли найти способ, по которому будет возможно наладить диалог между Палестиной и Израилем. «Обсуждалось, существует ли какая-либо формула, которая сделала бы возможным палестино-израильский диалог. Такой формулы нет», — считает, в частности, глава внешнеполитического ведомства Польши Збигнев Рау.

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      Анастасия Яланская
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