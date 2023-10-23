В Евросоюзе высказались о диалоге между Израилем и Палестиной

Главы МИД ЕС не смогли найти формулу диалога для Израиля и Палестины

Главы министерств иностранных дел Евросоюза (МИД ЕС) не смогли найти способ, по которому будет возможно наладить диалог между Палестиной и Израилем. Об этом высказался глава внешнеполитического ведомства Польши Збигнев Рау, его цитирует ТАСС.

Рау заявил, что министры долго и эмоционально обсуждали тему конфликта на Ближнем Востоке на консультации в Люксембурге. «В частности, обсуждалось, существует ли какая-либо формула, которая сделала бы возможным палестинско-израильский диалог. Такой формулы нет», — заключил министр.

Ранее стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас отказался провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом во время его визита в Израиль. Сообщается, что представители администрации президента США пытались организовать телефонный разговор между двумя лидерами 18 октября, но палестинский лидер отклонил эту просьбу.