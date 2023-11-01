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08:37, 1 ноября 2023Забота о себе

Назван доступный способ улучшить эрекцию без лекарств

Фото: dekazigzag / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники Медицинского колледжа Бэйлора (США) провели исследование, в ходе которого выяснили, что существует доступный способ улучшить эрекцию без лекарств. Об этом сообщило издание HuffPost.

Сотрудники колледжа проанализировали результаты 11 исследований, в которых участвовало более тысячи мужчин. Ученые планировали установить, помогают ли физические тренировки при лечении эректильной дисфункции. Выяснилось, 30-минутная кардиотренировка три раза в неделю так же хорошо влияет на потенцию, как и стимулирующие медикаменты.

Участники исследований полгода занимались быстрой ходьбой, плаванием, ездой на велосипеде, — всем, что повышает пульс

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При этом испытуемых разделили на две группы: первая находилась под наблюдением врачей, вторая была предоставлена сама себе. Одной из групп при этом давали лекарства, но мужчины не знали, какой именно.

В результате участники обеих групп сообщили об улучшении эрекции. Ученые пришли к выводу, что спорт помогает бороться с эректильной дисфункцией не хуже медикаментов. В то же время специалисты призвали не считать кардиотренировки панацеей.

Ранее уролог, андролог Александр Лубенников предупредил об опасности долгой эрекции. Он отметил, что если она длится более нескольких часов, то, скорее всего, у мужчины развился приапизм — длительная и, как правило, болезненная эрекция, не связанная с половым возбуждением.

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      Алиса Дмитриева
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