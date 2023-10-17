Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:01, 18 октября 2023Забота о себе

Мужчин предупредили об опасности долгой эрекции

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Если эрекция сохраняется до нескольких часов, это может быть признаком серьезного заболевания — приапизма, заявил уролог-андролог медицинского центра «СМ-Клиника» Антон Одегнал. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил об опасности этого состояния.

По словам Одегнала, продолжительность нормальной эрекции составляет от нескольких минут до получаса, в то время как при приапизме возбуждение может не спадать более шести часов. В этом состоянии мужчина может чувствовать дискомфорт и боль, объяснил врач.

Основными причинами нездоровой долгой эрекции уролог назвал заболевания крови, рак, невроз и депрессия, неравномерный кровоток в сосудах, неправильный прием лекарств, травмы органов малого таза.

Из-за приапизма мужчина может полностью лишиться возможности заниматься сексом. Кроме того, заболевание может стать причиной развития гангрены, которая в дальнейшем приводит к необходимости удаления полового органа для предотвращения сепсиса

Антон Онегдалуролог-андролог
Материалы по теме:
«Страх не дает покоя». Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
«Страх не дает покоя».Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
3 июня 2021
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022

При первых симптомах приапизма необходимо сразу обращаться к врачу, подчеркнул собеседник «Ленты.ру». По его словам, эта мера позволит избежать преждевременной импотенции. Лечение патологии начинается с введения в пещеристые тела полового органа сосудосуживающих препаратов. При отсутствии результата специалисты проводят промывание области органа гепаринизированным раствором, избавляющим от сгустков крови, объяснил уролог. В особо тяжелых случаях не обойтись без операции, констатировал врач.

«Длительная эрекция может быть и безопасной. Однако, если вы испытываете при этом дискомфорт, если у вас появилась боль, главное — своевременно обратиться с этой проблемой к специалисту и соблюдать его рекомендации», — резюмировал Онегдал.

Ранее уролог, андролог Александр Лубенников назвал первые симптомы нехватки тестостерона. Среди прочих он назвал утомляемость и раздражительность.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    В заявлениях ХАМАС об ударе по больнице в Газе нашли нестыковки. Что не так с палестинской версией?

    На Украине поддержали закон о легализации однополых браков

    На Украине сообщили о взрывах в Николаеве

    Сразившийся со злобным кенгуру ради собаки мужчина раскрыл подробности схватки

    Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

    Военный аналитик призвал возобновить ядерные испытания в России

    Названы самые необычные имена московских новорожденных в 2023 году

    Израиль потребовал извинений от ООН за создание «военной машины» ХАМАС

    Врачи назвали провоцирующий разрушение печени вид секса

    Мужчин предупредили об опасности долгой эрекции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости