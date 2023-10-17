Мужчин предупредили об опасности долгой эрекции

Если эрекция сохраняется до нескольких часов, это может быть признаком серьезного заболевания — приапизма, заявил уролог-андролог медицинского центра «СМ-Клиника» Антон Одегнал. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил об опасности этого состояния.

По словам Одегнала, продолжительность нормальной эрекции составляет от нескольких минут до получаса, в то время как при приапизме возбуждение может не спадать более шести часов. В этом состоянии мужчина может чувствовать дискомфорт и боль, объяснил врач.

Основными причинами нездоровой долгой эрекции уролог назвал заболевания крови, рак, невроз и депрессия, неравномерный кровоток в сосудах, неправильный прием лекарств, травмы органов малого таза.

Из-за приапизма мужчина может полностью лишиться возможности заниматься сексом. Кроме того, заболевание может стать причиной развития гангрены, которая в дальнейшем приводит к необходимости удаления полового органа для предотвращения сепсиса

Антон Онегдал уролог-андролог

При первых симптомах приапизма необходимо сразу обращаться к врачу, подчеркнул собеседник «Ленты.ру». По его словам, эта мера позволит избежать преждевременной импотенции. Лечение патологии начинается с введения в пещеристые тела полового органа сосудосуживающих препаратов. При отсутствии результата специалисты проводят промывание области органа гепаринизированным раствором, избавляющим от сгустков крови, объяснил уролог. В особо тяжелых случаях не обойтись без операции, констатировал врач.

«Длительная эрекция может быть и безопасной. Однако, если вы испытываете при этом дискомфорт, если у вас появилась боль, главное — своевременно обратиться с этой проблемой к специалисту и соблюдать его рекомендации», — резюмировал Онегдал.

Ранее уролог, андролог Александр Лубенников назвал первые симптомы нехватки тестостерона. Среди прочих он назвал утомляемость и раздражительность.