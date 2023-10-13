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05:00, 13 октября 2023Забота о себе

Врач назвал первые симптомы лишающей секса нехватки тестостерона

Фото: Unsplash

Повышенная утомляемость и раздражительность — одни из симптомов нехватки тестостерона, лишающей мужчину нормального секса, рассказал уролог, андролог Александр Лубенников. В комментарии для «Ленты.ру» профессор назвал и другие признаки падения уровня мужского гормона.

Врач обратил внимание на то, что симптомы недостатка тестостерона различаются у разных людей. Он отметил, что в первую очередь у мужчин начинает меняться настроение, они становятся раздражительными и плохо спят.

Кроме этого, недостаток тестостерона может проявляться задержкой полового созревания, небольшим размером яичек, бесплодием, слабым оволосением тела, увеличением грудных желез у мужчин, ожирением, снижением плотности костей, приливами, нарушением памяти и мочеиспускания

Александр Лубенниковуролог, андролог

Большинство из этих симптомов могут проявляться и при других болезнях, отметил Лубенников. Однако, по его словам, для сниженного уровня тестостерона характерны три основных признака: снижение либидо и сексуальной активности, снижение количества утренних эрекций и адекватных, то есть возникающих при наличии соответствующих раздражителей, эрекций

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Андролог добавил, что снижение тестостерона может быть врожденным и приобретенным. Заболевания яичек и гипофиза также могут приводить к сниженному уровню гормона, продолжил он.

«Однако наиболее частой причиной, которая приводит к снижению тестостерона, являются ожирение, малоподвижный образ жизни, заболевания печени», — подытожил профессор.

Ранее Александр Лубенников назвал женщинам способы избавиться от возникающей после секса интимной проблемы. Он пояснил, что посткоитальный цистит можно предотвратить профилактикой.

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    Вера Владзиевская
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