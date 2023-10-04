Женщинам назвали способы избавиться от возникающей после секса интимной проблемы

У некоторых женщин может развиваться посткоитальный цистит из-за расположенного глубоко во влагалище мочеиспускательного канала, предупредил уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. В своем Telegtam-канале он назвал способы избавиться от интимной проблемы, возникающей у женщин после секса.

Причины развития болезни могут быть связаны с индивидуальными особенностями, а также из-за возникающих после нарушения целостности девственной плевы спаек между стенкой уретры и слизистой влагалища, объяснил Лубенников. Прием гормональных противозачаточных средств, воспаление шейки матки, недостаточная увлажненность влагалища во время секса, — все это также увеличивает риск появления цистита, продолжил уролог.

Цистит после секса опасен тем, что снижает качество жизни, приводит к неврозам, к отказу от половых отношений и, как следствие, конфликтам. Кроме этого, на фоне постоянных обострений цистита развивается пиелонефрит (воспаление почек), который в ряде случаев требует госпитализации

Александр Лубенников уролог, сексолог

Однако, по словам Лубенникова, болезнь можно предотвратить профилактикой. В нее входят своевременное лечение воспалений влагалища, шейки матки. Также во время секса необходимо использовать лубриканты, а при постоянной сухости влагалища следует обращаться к врачу для выяснения причины этого состояния. «Существует две основные тактики лечения посткоитального цистита: прием женщиной антибактериальных препаратов сразу и после каждого полового акта и операция, при которой уретру перемещают ближе к клитору», — подытожил врач.

Ранее уролог Андрей Смерницкий предостерег от самолечения цистита. По его словам, подобная самодеятельность может спровоцировать осложнение болезни.