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11:39, 27 сентября 2023Забота о себе

Россиян предупредили о риске лечения цистита народными методами

Уролог Смерницкий: лечение цистита народными методами приводит к осложнениям

Фото: DexonDee / Shutterstock / Fotodom

Лечение цистита популярными народными методами часто приводит к осложнениям, предупредил врач-уролог Андрей Смерницкий. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам Смерницкого, неотъемлемой частью адекватного лечения цистита является антимикробная терапия. В то же время крайне важно избегать бесконтрольного употребления антибиотиков без назначения врача. Это, по его словам, связано с высоким риском развития у возбудителей инфекции мочевых путей устойчивости к антимикробным средствам.

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Из народных средств лечения цистита, отметил Смерницкий, широко используются различные сборы трав. Хотя сами по себе они не несут вреда, их не следует применять в острой ситуации. Травы не воздействуют на возбудителя инфекции, не излечивают, а лишь незначительно облегчают самочувствие. В результате цистит может перейти в хроническую форму. Кроме того, растет риск осложнений — воспаления почек, образования камней, онкологической патологии.

Не менее опасно класть грелку между ног или сидеть на горячей поверхности, продолжил врач.

Улучшение, которое испытывает пациентка, связано с легким спазмолитическим действием тепла. Однако любое «нагревание» воспалительного процесса способствует улучшению кровоснабжения в очаге воспаления и ускоренному распространению инфекции на окружающие ткани и органы

Андрей Смерницкийврач-уролог высшей квалификационной категории

Врач призвал отказаться от спринцевания «лекарственными средствами» полости мочевого пузыря при цистите. По его словам, это строго запрещено, поскольку способствует распространению инфекции и ретроградному току мочи в почки, что увеличивает риск инфекции почек и развития пиелонефрита.

Спринцевание также способствует попаданию кишечной флоры влагалища и кожи промежности в полость мочевого пузыря, что усиливает его воспаление

Андрей Смерницкийврач-уролог высшей квалификационной категории

В заключение Смерницкий заявил, что одна из причин частых рецидивов инфекции мочевых путей — неадекватная и несвоевременная терапия первичного эпизода цистита. Вместо самолечения он рекомендовал обратиться к врачу.

Ранее уролог-андролог «СМ-Клиники» Алексей Шкабурин рассказал о симптомах цистита у женщин. По его словам, женщины болеют этой болезнью чаще мужчин из-за особенностей строения мочевыводящих путей.

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    Наталья Обрядина
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