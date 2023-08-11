Врач назвал тревожные симптомы распространенной женской болезни

Уролог Алексей Шкабурин рассказал, что женщины болеют циститом чаще мужчин

Женщины болеют циститом чаще мужчин из-за особенностей строения мочевых путей, рассказал уролог-андролог «СМ-Клиники» Алексей Шкабурин. Врач назвал «Ленте.ру» тревожные симптомы распространенной женской болезни.

По словам врача, в большинстве случаев цистит вызывает кишечная палочка, которая может проникать в мочевой пузырь через уретру. Именно этим объясняется факт, что женщины болеют циститом намного чаще — уретра у них значительно короче, чем у мужчин. Причиной заболевания могут также стать инфекции, передающиеся половым путем: микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз.

50 процентов женщин хотя бы раз болели циститом

Кроме того, цистит может возникнуть после приема некоторых лекарств, из-за гормонального сбоя во время приближающейся менопаузы, от осложнений сахарного диабета, при беременности, добавил собеседник «Ленты.ру». Иногда заболевание может развиться из-за реакции на химические вещества, которые содержатся, например, в пене для ванны.

Основными симптомами цистита являются частое мочеиспускание, в конце которого возникает жжение и дискомфорт, ложные позывы, изменение цвета и запаха мочи, кровь в моче, боль в области пупка и ниже, иногда повышение температуры Алексей Шкабурин уролог-андролог

При первых признаках цистита необходимо сразу обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, призывает Шкабурин. Особенно если женщина беременна или у нее высокая температура, сильная боль в боку, наблюдается кровь в моче.

Для лечения цистита могут назначить антибиотики, противовоспалительные и обезболивающие средства, объяснил уролог-андролог. В период лечения необходимо пить много воды и часто ходить в туалет, исключить половую жизнь, принимать почечный чай и клюквенный морс.

Для профилактики заболевания необходимо помнить о правилах личной гигиены, вовремя лечить заболевания органов мочеполовой системы, пить достаточно воды, не переохлаждаться, а чтобы избежать инфекций, передающихся половым путем, пользоваться презервативами, подвел итог Шкабурин.

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