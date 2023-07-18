Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:05, 18 июля 2023Забота о себе

Названы тревожные признаки камней в почках

Уролог Богатырев: указывать на камни в почках могут болезненное мочеиспускание и тошнота

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Свидетельствовать о наличии камней в почках может болезненное учащенное мочеиспускание, в том числе с примесью крови, заявил врач уролог-андролог Артур Богатырев. Об этом и некоторых других указывающих на патологию тревожных признаках он рассказал в беседе с «Известиями».

По словам Богатырева, камни могут длительное время находиться в почках и никак себя не проявлять. Об их наличии люди могут узнать случайно, например, на УЗИ или во время приступа почечной колики — сильной боли в пояснице, которая может распространяться вниз по мочеточникам и в живот. Также на камни в почках могут указывать тошнота и рвота, добавил врач.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Еще одним симптомом мочекаменной болезни врач назвал внезапное повышение температуры без других проявлений простуды или ОРВИ.

При наличии одного или нескольких из этих признаков Богатырев рекомендовал обратиться к врачу для диагностики заболевания и назначения соответствующей терапии. Уролог подчеркнул: визит к специалисту откладывать не стоит, так как отсутствие лечения может привести к серьезным осложнениям, включая повреждение или полный отказ почки.

Ранее сообщалось об экстренной госпитализации народного артиста России Игоря Ясуловича, известного по фильмам «Бриллиантовая рука» и «12 стульев». Врачи подозревают у актера острое повреждение почек, он находится в состоянии средней тяжести, под круглосуточным наблюдением медиков.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    МОК объяснил процесс допуска россиян на Олимпиаду-2024

    Найден легендарный клад стоимостью десятки миллионов рублей

    Бывшую главу Ростовского облсуда взяли под стражу по делу о взятках

    В Верховной Раде назвали сверхсложной ситуацию с энергосистемой Украины

    Павел Дуров рассказал о нежелании покупать дома и самолеты

    Пограничники уничтожили атаковавший российский пункт пропуска дрон ВСУ

    Павел Дуров инвестировал миллионы в Telegram вместо покупки дома

    Названы тревожные признаки камней в почках

    Шесть туристов из Европы изнасиловали девушку на популярном курорте

    Автомобилистам дали совет на случай подтопления машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости