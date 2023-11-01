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18:49, 1 ноября 2023Забота о себе

Названы дешевые способы придать дому более дорогой вид

Дизайнер Конрад: интерьер будет выглядеть дороже с черно-белыми фото и коврами

Фото: Nathan Fertig / Unsplash

Придать дому более дорогой вид можно без лишних трат, если добавить в интерьер несколько элементов, рассказал дизайнер интерьеров Престон Конрад. Дешевые способы сделать обстановку визуально более дорогой он назвал для The Sun.

По его словам, для этого на кухне должна находиться бытовая техника из одного набора или выполненная в одном стиле. Кроме того, продолжил Конрад, интерьер будет выглядеть дороже с черно-белыми фото. «Выглядит шикарно, и разоряться не надо. Свои я распечатал с айфона. Просто напечатайте, вставьте в рамку и повесьте на стену», — посоветовал он.

Кроме того, добавил дизайнер, интерьер делают визуально дороже ковры в винтажном стиле. «Также расчистите полки или задайте им стиль: поставьте большие красивые книги, какой-нибудь декор», — рекомендовал Конрад.

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      Александра Лисица
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