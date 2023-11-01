Проживающая в бывшей церкви девушка похвасталась особенностью своего дома

Проживающая в бывшем здании церкви американская тиктокерша Саманта Штольц показала одну особенность своего дома, выдающую его историю. На ролик девушки в TikTok обратило внимание издание The Sun.

По словам Саманты, здание было построено в 1842 году, но после перестало быть церковью и было передано городу. О прошлом дома говорят необычные детали, которыми она похвастала в видеоролике — оригинальные высокие витражные окна, три ланцетовидных узких окна в спальне, спиральная лестница на второй этаж и входная остроконечная дверь.

Во время ремонта девушка добавила своему историческому дому современный характер: она оборудовала кухню с «островком» и утварью из нержавеющей стали, установила телевизор с плоским экраном, поставила синий бархатный диван.

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