Среда обитания
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10:00, 1 ноября 2023Среда обитания

Названы самые безопасные российские города для жизни

Финуниверситет: безопаснее всего в России жить в Грозном

Фото: Ignat Kushanrev / Unsplash

Самым безопасным городом для жизни в России является Грозный. Локации, в которых социальная среда благоприятнее всего, назвали исследователи Финансового университета при Правительстве, передает «Российская газета».

Эксперты выяснили, что деструктивные проявления общественной жизни, высокая конфликтность социальных отношений и опасная среда обитания — одни из основных факторов, из-за которых граждане решают уехать из родного города ради поисков лучшей жизни.

Грозный занял первое место в списке городов с наиболее благоприятной социальной средой, второе досталось Владикавказу, а третье — Набережным Челнам. Пятерку лидеров замыкают Калининград и Череповец. Москва и Санкт-Петербург оказались на шестой и седьмой позициях соответственно, а Киров и Кострома — на восьмой и девятой.

Ранее россияне назвали города, в которых лучше всего проводить зиму. В лидерах оказались Сочи и Краснодар.

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      Александра Качан
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