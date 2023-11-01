Названы самые безопасные российские города для жизни

Финуниверситет: безопаснее всего в России жить в Грозном

Самым безопасным городом для жизни в России является Грозный. Локации, в которых социальная среда благоприятнее всего, назвали исследователи Финансового университета при Правительстве, передает «Российская газета».

Эксперты выяснили, что деструктивные проявления общественной жизни, высокая конфликтность социальных отношений и опасная среда обитания — одни из основных факторов, из-за которых граждане решают уехать из родного города ради поисков лучшей жизни.

Грозный занял первое место в списке городов с наиболее благоприятной социальной средой, второе досталось Владикавказу, а третье — Набережным Челнам. Пятерку лидеров замыкают Калининград и Череповец. Москва и Санкт-Петербург оказались на шестой и седьмой позициях соответственно, а Киров и Кострома — на восьмой и девятой.

Ранее россияне назвали города, в которых лучше всего проводить зиму. В лидерах оказались Сочи и Краснодар.