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11:48, 30 октября 2023Среда обитания

Россияне назвали лучшие для жизни зимой города

«Известия»: лучшими городами для жизни зимой назвали Сочи и Краснодар

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Лучшим гордом для жизни зимой россияне назвали Сочи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Так на вопрос о том, в каком городе лучше всего зимовать, ответили 45 процентов опрошенных. На втором месте в рейтинге оказался Краснодар (32 процента). В тройку лидеров также вошли города Кавказских Минеральных Вод (25 процентов).

Проводить зиму лучше всего в Геленджике по мнению 24 процентов опрошенных. В Москве хотели бы в это время года находиться 20 процентов россиян. Ростов-на-Дону выбрали 16 опрошенных, Калининград — 15 процентов. В Новороссийске хотели бы провести время 12 процентов, в Санкт-Петербурге — 11 процентов, в Казани — девять процентов.

Теплый климат стал критерием выбора места для жизни зимой для 53 процентов опрошенных. Хотели бы увидеть много мест для досуга и развлечений 30 процентов россиян, для 24 процентов важна хорошая экологическая ситуация.

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Каждый пятый хотел бы увидеть много мест для зимнего отдыха, для 19 процентов важны развитый общественный транспорт и присутствие близких. Для 18 процентов важно наличие кафе и ресторанов, 11 процентов хотели бы, чтобы в городе было много снега, для пяти процентов важно недорогое жилье.

Отмечается, что досуг и наличие развитой транспортной инфраструктуры оказывались важными только при выборе Москвы и Санкт-Петербурга. В остальных случаях россияне в первую очередь указывали на климат.

В исследовании приняли участи 3,2 тысячи россиян из всех регионов страны.

Ранее аналитики ЦИАН предсказывали снижение арендной стоимости квартир в пяти городах — Сочи, Воронеже, Саратове, Ижевске и Иркутске. Специалисты оценили потенциал к снижению арендных ставок по темпам восстановления объема предложения съемных квартир.

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      Мария Черкасова
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