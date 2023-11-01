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10:24, 1 ноября 2023Забота о себе

Названы самые частые причины ссор в паре

Психолог Штермер назвала финансовые привычки одной из самых частых причин ссор

Фото: Anton Malanin / Unsplash

Финансовые привычки являются одной из наиболее частых причин для ссор в паре, считает психолог Джорджина Штермер. В беседе с Metro она назвала и другие раздражающие партнеров особенности поведения.

Штермер отметила, что финансовая несовместимость может раздражать и расстраивать мужчин и женщин не меньше, чем отсутствие общих интересов или плохое качество секса. По ее мнению, единственный способ справиться с проблемой — это чаще обсуждать денежные вопросы, а также не скрывать доходы и расходы друг от друга.

Еще одним раздражающим фактором в отношениях, продолжила Штермер, часто становятся друзья партнера. «Вас может расстраивать их поведение или близость к вашему партнеру, возможно, вы чувствуете себя неуверенно в их компании. В любом случае не нужно скрывать эти чувства», — призвала психолог. Она посоветовала тактично рассказать партнеру о переживаниях, при этом воздержаться от грубости и критики.

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Также, по словам Штермер, пары часто ссорятся, когда один из партнеров считает, что в отношениях его не понимают или игнорируют. По мнению психолога, иногда это действительно так, но в большинстве случаев проблема возникает из-за неумения говорить партнеру о своих желаниях и потребностях. «Возможно, вы ждете романтического жеста, мотивации, сострадания или приключений. Но реальность такова, что никто не умеет читать мысли, о желаниях надо говорить», — заключила Штермер.

Ранее психологи и специализирующиеся на разводах юристы рассказали, почему после долгих лет брака некоторые пары решаются на развод. По их мнению, одной из наиболее частых причин расставания в зрелом возрасте является пренебрежение друг другом.

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      Екатерина Улитина
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