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13:29, 1 ноября 2023Забота о себе

Названы вызывающие «туман в голове» продукты

Фото: Monique Carrati / Unsplash

Пища с недостаточным количеством антиоксидантов и полезных жиров, таких как омега-3, но богатая трансжирами, крахмалом и сахаром вредит всему организму и мозгу в частности, предупредила диетолог Мелисса Митри. В комментарии для издания Eat This, Not That! она перечислила вызывающие «туман в голове» продукты.

Митри рассказала, что проблемы с концентрацией, ощущение тумана в голове могут вызывать ультраобработанные продукты, содержащие множество добавленных ингредиентов (сахар, красители, консерванты, ароматизаторы). К ним она отнесла хлопья для завтрака, упакованный хлеб, кексы и пончики, которые часто содержат рафинированное зерно, добавленный сахар и вредные жиры.

Конфеты — прекрасный пример ультрапереработанных продуктов. Они могут в значительной степени ухудшать работу мозга. Они часто содержат большое количество сахара, что может привести к внезапным скачкам уровня сахара в крови, а затем — его падение. Из-за этого люди чувствуют усталость, отвлеченность и затуманенность сознания

Мелисса Митридиетолог

Сладкие газированные напитки, как и конфеты, провоцируют резкие перепады уровня сахара в крови, вызывая чувство вялости, часто связанное с затуманиванием сознания, отметила Митри. Чтобы смягчить проявление этого состояния, следует ограничить употребление газировки или вовсе отказаться от нее, отдавав предпочтение воде и травяным чаям.

По словам диетолога, также есть сведения, что на когнитивные способности негативно влияют глутамат натрия и искусственные подсластители, такие как аспартам.

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Жареная пища также способствует затуманиванию сознания, продолжила Митри. Она, как правило, содержит много вредных жиров и соли и мало питательных веществ. Регулярное употребление жареной пищи может привести к усилению воспаления в организме, что провоцирует ухудшение работы мозга.

Главным виновником сбоев в работе мозга диетолог назвала алкоголь. «Он вызывает обезвоживание, вредит центральной нервной системе. К тому же негативные последствия от употребления алкоголя могут проявляться в течение нескольких дней», — заключила специалистка.

Ранее терапевт Филиппа Кэй назвала простой способ пить кофе без вреда для здоровья. Она посоветовала пить кофе с водой, чтобы уменьшить вред кофеина.

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      Алиса Дмитриева
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