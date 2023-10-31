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14:32, 31 октября 2023Забота о себе

Назван простой способ пить кофе без вреда для здоровья

Терапевт Кэй посоветовала пить кофе с водой, чтобы уменьшить вред кофеина

Фото: Mike Kenneall / Unsplash

Стакан воды поможет снизить вредное воздействие кофе на организм, считает терапевт Филиппа Кэй. Ее мнение приводит издание Metro.

Кэй отметила, что негативное воздействие кофеина на организм переоценивают. По ее мнению, напиток не несет существенного вреда для здоровья, однако он обладает мочегонным эффектом и может спровоцировать нарушение водного баланса. «Даже легкое обезвоживание влияет на физическую и умственную работоспособность», — предупредила врач.

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Чтобы уменьшить потенциальный вред напитка, Кэй посоветовала запивать его водой. Она назвала такой способ пить кофе простым и полезным рецептом для улучшения пищеварения и метаболизма. Кроме того, по ее мнению, вода поможет лучше ощутить бодрящий эффект кофеина.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала максимальную безопасную суточную дозу кофе. По ее мнению, чтобы напиток не принес вреда организму, следует в день выпивать не более 100-200 миллиграммов кофеина, или одной-двух чашек.

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      Екатерина Улитина
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