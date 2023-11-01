Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:26, 1 ноября 2023Среда обитания

Появилась карта с самыми неудобными для жизни домами Москвы

В сети появилась интерактивная карта с домами Москвы, в которых неудобно жить

Фото: Luke Southern / Unsplash

В сети появилась интерактивная карта с самыми неудобными для жизни домами Москвы. Ее опубликовали на портале GitHub.

Разработчик карты Игорь Сухоруков считал удобными дома, которые расположены не дальше 500 метров от сетевых продуктовых магазинов. При этом маршрут до супермаркета не должен проходить через автостраду или реку.

На карте получилось примерно 46 тысяч точек — эти дома, по мнению автора, плохо расположены относительно магазинов. Однако москвичи отметили ряд неточностей в карте. Так, по словам пользователей портала, в Бескудниковском районе неудобными оказались дома, непосредственно в которых находятся магазины «Пятерочка», «Дикси» или «ВкусВилл».

Ранее стали известны три станции метро, рядом с которыми можно снять самое дешевое жилье. Так, доступные квартиры в пешей доступности от подземки представлены у станций «Косино», «Крымская» и «Улица Дмитриевского». Самые дешевые варианты стоят около 38 тысяч рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские миллиардеры Фридман и Авен пожалели о решении инвестировать в страны Запада. Какие ошибки они совершили?

      Стало известно о разногласиях между польскими наемниками и украинскими военными

      Российский турагент украл миллионы рублей из бюджета и сел в тюрьму за махинации

      Россиянкам назвали самую модную обувь на зиму

      В Конгрессе США заявили об отмытых китайских деньгах на счете Байдена

      В Госдуме назвали фейком вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

      Известный рэпер переоделся в использованный тампон и рассердил фанаток

      Стали известны подробности дела депутата Заксобрания российского региона

      Нейросети раскрыли личные данные пользователей соцсетей

      Среди пассажиров самолета миллиардера-педофила оказался Кеннеди-младший

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости