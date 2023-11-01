Появилась карта с самыми неудобными для жизни домами Москвы

В сети появилась интерактивная карта с домами Москвы, в которых неудобно жить

В сети появилась интерактивная карта с самыми неудобными для жизни домами Москвы. Ее опубликовали на портале GitHub.

Разработчик карты Игорь Сухоруков считал удобными дома, которые расположены не дальше 500 метров от сетевых продуктовых магазинов. При этом маршрут до супермаркета не должен проходить через автостраду или реку.

На карте получилось примерно 46 тысяч точек — эти дома, по мнению автора, плохо расположены относительно магазинов. Однако москвичи отметили ряд неточностей в карте. Так, по словам пользователей портала, в Бескудниковском районе неудобными оказались дома, непосредственно в которых находятся магазины «Пятерочка», «Дикси» или «ВкусВилл».

Ранее стали известны три станции метро, рядом с которыми можно снять самое дешевое жилье. Так, доступные квартиры в пешей доступности от подземки представлены у станций «Косино», «Крымская» и «Улица Дмитриевского». Самые дешевые варианты стоят около 38 тысяч рублей в месяц.