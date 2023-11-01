Николаеву предрекли провал с маркой «Выпьем за любовь»

Глава ЦИФРРА Дробиз предрек провал марке Николаева «Выпьем за любовь»

Российский музыкант Игорь Николаев может не добиться успеха, выпуская вино под маркой «Выпьем за любовь». Об этом сообщил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз в разговоре с News.ru.

Эксперт отметил, что одноименная композиция артиста была популярна 30 лет назад, а также подчеркнул, что сегодняшние девушки и женщины лишены доли романтизма и не будут приобретать вино бренда Николаева. «Неинтересный бренд, приходите вы магазин, и что, просите "Дайте мне бутылку "Выпьем за любовь"? Может быть, каким-то женщинам понравится, хотя я сомневаюсь», — предрек провал он.

Дробиз добавил, что при выборе вина покупательницы обращают внимание на его этикетку, название и страну-производителя, а также сообщил, что алкоголь марки «Выпьем за любовь», вероятнее всего, будут покупать только «небогатые женщины».

«"Выпьем за любовь" — красивая мелодичная песня и хороший тост, но это никак не название для вина», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Под названием одноименного хита музыкант будет продавать алкоголь, в том числе вина, ликеры и медовуху.