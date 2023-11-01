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15:45, 1 ноября 2023Россия

Педагог российского детсада уволилась из-за находки в бантике воспитанницы

В Челябинске родители отправили дочь в детский сад с прослушкой в бантике

Фото: Lucas Alexander / Unsplash

В Челябинске педагог частного детского сада уволилась после того, как нашла в бантике воспитанницы прослушивающее устройство. Об этом пишет портал 74.ru.

По словам воспитательницы, она обнаружила устройство, когда поправляла украшение девочки и внутри него «что-то нажалось». Педагог сообщила об этом руководству, которое выяснило, что в бант была вшита прослушка. «Это очень неприятная ситуация, — поделилась россиянка. — Когда у нас перерыв, мы можем о чем-то личном говорить, и когда такое записывают и это попадает на всеобщее обозрение — неприятно».

Воспитательница объяснила, что не захотела больше работать в таких напряженных условиях и решила покинуть детсад. Родители других детей также возмутились прослушке.

Владелица дошкольного учреждения в разговоре с изданием положительно отозвалась о девочке и ее семье. По ее словам, воспитанница каждый день приходила с разными косичками. В свою очередь, мать и отец ребенка объяснили, что якобы хотели узнать, матерится ли их дочь.

«Когда они меня спросили: "Почему нельзя приходить с прослушивающим устройством, у вас что, стратегический объект?", я ответила: "Это моя собственность, и это серьезная статья, находящаяся в полномочиях Следственного комитета"», — рассказала хозяйка детсада. Она подчеркнула, что не имеет претензий к родителям девочки, но приняла решение расторгнуть с ними договор, чтобы воспитатели чувствовали себя защищенными.

Ранее в Нижегородской области заведующая детским садом лишилась работы из-за отправки нюдсов любовнику. Как стало известно, эротические фотографии, присланные россиянкой, обнаружила супруга мужчины. Возмущенная женщина переслала кадры в городские чаты, из-за чего разразился скандал.

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      Константин Лысяков
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