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10:20, 2 октября 2023Россия

Заведующая российским детсадом лишилась работы из-за нюдсов

В Кулебаках заведующая детсадом лишилась работы из-за отправки нюдсов любовнику

Фото: Sklo Studio / Shutterstock / Fotodom

В Кулебаках Нижегородской области заведующая детским садом лишилась работы из-за отправки нюдсов любовнику. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По информации издания, эротические фотографии, присланные россиянкой, обнаружила супруга ее любовника в телефоне.

Обманутая женщина переслала нюдсы соперницы в различные городские чаты. После этого разразился скандал.

На фоне этого заведующая дошкольным учреждением взяла административный отпуск и написала заявление в полицию на жену любовника.

Ранее сообщалось, что учительница из Ишима Тюменской области уволилась после жалобы пенсионера на ее снимки, которые он счел откровенными. После публикации в городском сообществе педагога вызвали к директору школы, который предложил удалить снимки или уволиться. Тогда россиянка выбрала второй вариант.

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    Анна Щербакова
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