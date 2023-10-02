Заведующая российским детсадом лишилась работы из-за нюдсов

В Кулебаках заведующая детсадом лишилась работы из-за отправки нюдсов любовнику

В Кулебаках Нижегородской области заведующая детским садом лишилась работы из-за отправки нюдсов любовнику. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По информации издания, эротические фотографии, присланные россиянкой, обнаружила супруга ее любовника в телефоне.

Обманутая женщина переслала нюдсы соперницы в различные городские чаты. После этого разразился скандал.

На фоне этого заведующая дошкольным учреждением взяла административный отпуск и написала заявление в полицию на жену любовника.

Ранее сообщалось, что учительница из Ишима Тюменской области уволилась после жалобы пенсионера на ее снимки, которые он счел откровенными. После публикации в городском сообществе педагога вызвали к директору школы, который предложил удалить снимки или уволиться. Тогда россиянка выбрала второй вариант.