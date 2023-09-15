Российская учительница уволилась из-за возмутивших пенсионера «откровенных» фото

Педагог из Тюменской области уволилась после жалобы пенсионера на ее снимки

Учительница из Ишима Тюменской области уволилась после жалобы пенсионера на ее снимки, которые он счел откровенными. Об этом сообщает портал KP.RU.

Педагог-организатор Анастасия Шумилова стала жертвой травли со стороны местного блогера Владимира Воронина. Мужчина опубликовал ее снимки в своем паблике во «ВКонтакте» с подписью «заместитель главы города Долженко подбирает кадры в школу в соответствии со своим вкусом. Совсем недавно он представил в 8-й школе нового учителя. Ученики в восторге! Родители в прострации».

В комментариях под записью он продолжил высказываться о внешности россиянки, заявив, что после увольнения та не пропадет, а станет зарабатывать больше. Снимки он счел противоречащими этике поведения педагога.

После публикации в городском сообществе педагога вызвали к директору школы, который предложил удалить снимки или уволиться, и Шумилова выбрала второй вариант. «Я не вижу в этом ничего развратного, я не вижу в этом ничего плохого. Это моя личная жизнь, это моя душа, это моя мечта — развиваться в этой сфере. Почему я должна удалять эти фотографии?» — отреагировала на нападки пенсионера учительница.

Администрация школы, где Шумилова, по ее словам, трудилась шесть дней в неделю за 15 тысяч рублей, отказалась комментировать ситуацию с увольнением.

Ранее сообщалось, что заведующую российским детсадом уволили из-за откровенных фото в сети.