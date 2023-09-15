Российская учительница уволилась из-за возмутивших пенсионера «откровенных» фото
Учительница из Ишима Тюменской области уволилась после жалобы пенсионера на ее снимки, которые он счел откровенными. Об этом сообщает портал KP.RU.
Педагог-организатор Анастасия Шумилова стала жертвой травли со стороны местного блогера Владимира Воронина. Мужчина опубликовал ее снимки в своем паблике во «ВКонтакте» с подписью «заместитель главы города Долженко подбирает кадры в школу в соответствии со своим вкусом. Совсем недавно он представил в 8-й школе нового учителя. Ученики в восторге! Родители в прострации».
В комментариях под записью он продолжил высказываться о внешности россиянки, заявив, что после увольнения та не пропадет, а станет зарабатывать больше. Снимки он счел противоречащими этике поведения педагога.
После публикации в городском сообществе педагога вызвали к директору школы, который предложил удалить снимки или уволиться, и Шумилова выбрала второй вариант. «Я не вижу в этом ничего развратного, я не вижу в этом ничего плохого. Это моя личная жизнь, это моя душа, это моя мечта — развиваться в этой сфере. Почему я должна удалять эти фотографии?» — отреагировала на нападки пенсионера учительница.
Администрация школы, где Шумилова, по ее словам, трудилась шесть дней в неделю за 15 тысяч рублей, отказалась комментировать ситуацию с увольнением.
Ранее сообщалось, что заведующую российским детсадом уволили из-за откровенных фото в сети.