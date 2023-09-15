Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 15 сентября 2023Россия

Российская учительница уволилась из-за возмутивших пенсионера «откровенных» фото

Педагог из Тюменской области уволилась после жалобы пенсионера на ее снимки

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Учительница из Ишима Тюменской области уволилась после жалобы пенсионера на ее снимки, которые он счел откровенными. Об этом сообщает портал KP.RU.

Педагог-организатор Анастасия Шумилова стала жертвой травли со стороны местного блогера Владимира Воронина. Мужчина опубликовал ее снимки в своем паблике во «ВКонтакте» с подписью «заместитель главы города Долженко подбирает кадры в школу в соответствии со своим вкусом. Совсем недавно он представил в 8-й школе нового учителя. Ученики в восторге! Родители в прострации».

В комментариях под записью он продолжил высказываться о внешности россиянки, заявив, что после увольнения та не пропадет, а станет зарабатывать больше. Снимки он счел противоречащими этике поведения педагога.

После публикации в городском сообществе педагога вызвали к директору школы, который предложил удалить снимки или уволиться, и Шумилова выбрала второй вариант. «Я не вижу в этом ничего развратного, я не вижу в этом ничего плохого. Это моя личная жизнь, это моя душа, это моя мечта — развиваться в этой сфере. Почему я должна удалять эти фотографии?» — отреагировала на нападки пенсионера учительница.

Администрация школы, где Шумилова, по ее словам, трудилась шесть дней в неделю за 15 тысяч рублей, отказалась комментировать ситуацию с увольнением.

Ранее сообщалось, что заведующую российским детсадом уволили из-за откровенных фото в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Мать угонщика вертолета Ми-8 на Украину исчезла незадолго до его побега

    В СК завели дело из-за провалившегося в яму с горячей водой ребенка

    Илон Маск заподозрил у себя аутизм

    Мать пристыдила сына за секс с незнакомкой в туалете самолета

    Актер из кино «Иван Васильевич меняет профессию» раскрыл сумму гонорара

    В ЦБ заявили об отсутствии психологической границы курса рубля

    Раскрыты подробности о жене актера Александра Петрова

    Киноконцерт Тейлор Свифт собрал более 65 миллионов долларов на предпродажах

    Понижение прогноза роста российской экономики объяснили

    Врач раскрыла россиянам правильные способы ухода за волосами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости