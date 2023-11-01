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18:55, 1 ноября 2023Ценности

Перечислены главные ошибки при использовании стиральной машины

Фото: Unsplash

Редакторы Homes & Gardens совместно с экспертами по уборке перечислили главные ошибки при использовании стиральной машины. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь специалисты призвали читателей не загружать в барабан большое количество вещей и белья. По их мнению, это препятствует тщательному очищению изделий от грязи. «Либо меньше кладите вещей в машину, либо приобретите такую модель, которая будет способна справляться с большой загрузкой. Это особенно важно при стирке одеял и постельного белья», — объяснила менеджер бренда бытовой техники Asko Хейвен Полич.

Также на состояние устройства влияет закрытая дверь после стирки. Основательница клининга Hellamaid Анджела Рубин объяснила, что из-за этого возрастает вероятность развития плесени и грибка. В связи с этим собеседница издания посоветовала оставлять дверь приоткрытой после стирки, чтобы предотвратить появление неприятного запаха, и периодически очищать отсек для моющих средств и резиновую прокладку от остатков порошка или геля.

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Кроме того, настоятельно рекомендуется устанавливать при эксплуатации машины разные режимы. Как пояснили эксперты, многие люди используют лишь одну программу, не подозревая, что это сокращает срок службы устройства. Вдобавок необходимо правильно очищать стиральную машину от загрязнений. «Домовладельцы должны стремиться чистить стиральную машину раз в месяц, чтобы предотвратить появление плесени, грибка и накопления моющих средств», — заявил эксперт по бытовой технике Рон Шимек.

В заключение специалисты уточнили, что для установки стиральной машины нужно найти идеальное место в квартире. «Даже если у вас мало места, очень важно разместить машину в помещении с ровным полом, не подверженным частым колебаниям температуры», — пояснил Шимек.

В октябре мастер по ремонту бытовой техники Виктор Москалюк раскрыл россиянам правильный способ избавить стиральную машину от накипи. По словам эксперта, в данном случае необязательно использовать средства, в составе которых содержатся сильные химические компоненты.

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      Мария Винар
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