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12:02, 1 ноября 2023Мир

Первая группа палестинцев с двойным гражданством перешла из Газы в Египет

Hala: первая группа палестинцев с двойным гражданством перешла в Египет из Газы

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Первая группа палестинцев с двойным гражданством покинула сектор Газа и перешла в Египет через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом сообщает Hala News.

Как сообщает издание, Катар в координации с США выступил посредником в заключении соглашения между Египтом, Израилем и палестинской стороной об открытии КПП для выезда раненых и лиц, имеющих иностранные паспорта.

Информации о численности первой группы палестинцев, как и о длительности работы КПП «Рафах» как эвакуационного пункта, нет.

Ранее стало известно, что первые иностранцы перешли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом. Отмечается, что «Рафах» является единственным пограничным переход между Египтом и Газой.

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      Дарья Балацкая
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