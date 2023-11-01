Петербуржцы закинули шпица на крышу авто и прокатили ради видео для TikTok

Shot: пьяные петербуржцы закинули шпица на крышу авто и прокатили ради TikTok

В Санкт-Петербурге пьяные молодые люди закинули шпица на крышу автомобиля и прокатили ради видеороликов для TikTok. После издевательств у собаки начались судороги. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, молодые люди истязали животное в одном из дворов в жилищном комплексе «Чистое небо». После резкого торможения шпиц упал на асфальт: у него начались судороги и пошла кровь из носа.

Свидетели произошедшего вызвали сотрудников полиции, одна из очевидиц написала на петербуржцев заявление. Однако после разбирательств животное решили оставить нерадивым владельцам.

Пес оправился от шока, но неизвестно, возили ли его на осмотр к ветеринару. Неравнодушная горожанка планирует забрать собаку себе, хотя для этого у нее пока нет оснований, выяснил Shot.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга в поисках шпица переполошила соседей в подъезде. Потерявшееся животное удалось найти. На россиянку заявили в полицию.