Россиянка в поисках шпица переполошила соседей и попала на видео

Жительница Екатеринбурга в поисках шпица переполошила соседей в подъезде

Жительница Екатеринбурга в поисках потерявшегося шпица переполошила соседей в подъезде дома. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На ролике видно, как девушка выходит с собакой из лифта на площадку этажа, однако в последний момент питомец забегает обратно в кабину. Россиянка этого не замечает и начинает яростно колотить ногами по дверям жильцов, требуя отдать ей любимца.

Как утверждает Baza, успокаивать горожанку вышли двое мужчин, позже к ним присоединились и другие соседи. Сбежавшего шпица нашли, а на его владелицу написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина избил 13-летнего мальчика, зашедшего в лифт со щенком. Отец пострадавшего мальчика написал заявление в полицию. Его сын получил ушиб руки и стал бояться выходить из дома.

До этого в Красноярском крае учитель физкультуры, увлекающийся правильным питанием, в селе Дзержинское напал на школьника из-за бургера.