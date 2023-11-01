Юморист Евгений Петросян исполнит первую роль в кино

78-летний российский юморист Евгений Петросян впервые сыграет в кино. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Артист примет участие в фильме под названием «Манюня: Путешествие в Москву», режиссером которого выступит Денис Гуляр. О том, кого именно сыграет Петросян, пока не сообщается.

Известно, что проект будет снят по одноименной книге-бестселлеру Наринэ Абгарян. Создатели картины приняли решение о начале работы над полнометражным проектом после успеха нескольких сезонов сериала про Манюню.

В центре сюжета будет показана история о двух армянских школьницах Наринэ Абгарян (Карина Каграманян) и Манюни Шац (Екатерина Темнова). Девочки отправляются в Москву, чтобы посетить концерт группы «Песняры», и сталкиваются с приключениями в столице.

Ранее кинокомпания братьев Андреасян представила обновленные облики анимационных персонажей серии советских мультфильмов «Домовенок Кузя» Кузи и Нафани.