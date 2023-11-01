Под Москвой пенсионерка упала в шахту лифта и сломала позвоночник

В Королеве 65-летняя женщина провалилась в шахту лифта и сломала позвоночник

В подмосковном Королеве 65-летняя женщина упала в шахту лифта и сломала позвоночник. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, пенсионерка получила травмы утром во вторник, 31 октября. Она сорвалась с высоты третьего этажа, когда находилась на предприятии.

«При входе она отвернулась и не заметила, что кабины лифта нет. Упала на крышу этой кабины», — сообщил собеседник издания.

Он добавил, что пострадавшую пенсионерку доставили в больницу с переломами ног и позвоночника, а также с травмами головы. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

Ранее лифт с пациентами сорвался в шахту в одной из больниц Перми. Это случилось, когда лифт находился на высоте четвертого этажа. После падения несколько находившихся в кабине россиян получили травмы и начали испытывать приступ панической атаки, внутри образовалось задымление. Администрация больницы не могла открыть двери лифта в течение получаса.