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10:42, 10 октября 2023Россия

Лифт с пациентами сорвался и упал в шахту в российской больнице

Лифт с несколькими пациентами сорвался и упал в шахту в пермской больнице

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Лифт с несколькими пациентами сорвался и упал в шахту в пермской больнице имени Архангела Михаила и Всех Небесных Сил. Об этом сообщает портал 59.ru.

По данным издания, несчастный случай произошел, когда лифт находился на высоте четвертого этажа. После падения несколько находившихся в кабине россиян получили травмы и начали испытывать приступ панической атаки, внутри образовалось задымление.

Администрация больницы не могла открыть двери упавшего лифта около получаса. В местном минздраве подтвердили изданию факт падения лифта.

Ранее сообщалось, что в бизнес-центре на улице Циолковского в Санкт-Петербурге упал технический лифт с двумя пассажирами.

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    Марк Леонов
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