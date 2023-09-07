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17:31, 7 сентября 2023Среда обитания

Лифт с двумя мужчинами упал в российском городе

МВД: лифт с двумя рабочими упал в бизнес-центре в Санкт-Петербурге

Кадр: «Известия»

В бизнес-центре на улице Циолковского в Санкт-Петербурге упал технический лифт. В нем находились двое мужчин, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел ориентировочно в 14:40 по московскому времени. В лифте находились двое мужчин. На место прибыли полицейские и экстренные службы. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь, обстоятельства произошедшего устанавливаются, пишут «Известия».

В прокуратуре города уточнили, что потерпевшими оказались рабочие. Они перевозили в лифте металлические конструкции. В какой-то момент трос оборвался и кабина упала в шахту. Мужчин доставили в Мариинскую больницу с травмами нижних конечностей.

В августе в Екатеринбурге лифт, внутри которого находилась девушка, рухнул на восемь этажей вниз. Инцидент произошел в жилом комплексе «Монблан». При этом в управляющей компании дома отрицали, что лифт упал.

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    Мария Грушко
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