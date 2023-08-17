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19:26, 17 августа 2023Среда обитания

Лифт с девушкой внутри рухнул в российском городе

Лифт с девушкой внутри рухнул на восемь этажей вниз в Екатеринбурге

Кадр: Сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн»

В Екатеринбурге лифт с девушкой внутри рухнул на восемь этажей вниз. Видео из кабины во время падения конструкции опубликовал портал E1.RU.

Инцидент произошел утром 17 августа в жилом комплексе «Монблан» на улице Крестинского, 35а. Момент попал на камеры видеонаблюдения, однако управляющая компания «Набережная» отрицает, что лифт упал. Сотрудники организации утверждают, что кабину начало трясти из-за увеличившейся скорости. Уточняется, что находившаяся в лифте девушка не пострадала.

Один из жильцов дома рассказал журналистам о неоднократных поломках лифта. Собственники обращались по данному вопросу к УК, однако экспертиза от обслуживающей организации ООО «Средураллифт» оказалась положительной, несмотря на проблемы с эксплуатацией.

В июне в городе Воскресенске лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту с высоты пятого этажа. Конструкцию ввели в эксплуатацию в 2007 году. В результате аварии находившиеся в кабине мужчина и женщина получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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    Александра Качан
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