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17:51, 22 июня 2023Среда обитания

Лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту в Подмосковье

SHOT: в Воскресенске лифт с двумя пассажирами упал в шахту

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В городе Воскресенске лифт с двумя пассажирами упал в шахту. Внимание на случившееся в Подмосковье обратил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в четверг, 22 июня, в 14-этажном доме, расположенном на улице Хрипунова. По данным источника, конструкция, которую ввели в эксплуатацию в 2007 году, рухнула с пятого этажа.

В момент, когда лифт полетел вниз, в нем находились мужчина и женщина. В результате аварии они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. По факту случившегося прокуратура Воскресенска начала проверку.

В июне сообщалось, что рабочие в московском районе Южное Тушино пострадали из-за падения лифта в жилом доме. По данным экстренных служб, в момент проведения ремонта в доме, расположенном по улице Штурвальной, кабина рухнула на них.

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    Полина Кислицына
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