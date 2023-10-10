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13:01, 10 октября 2023Россия

Пережившие падение переполненного лифта россияне рассказали о случившемся

Пассажирам рухнувшего переполненного лифта в Перми пришлось спасаться самим
Начало событий в новости Лифт с пациентами сорвался и упал в шахту в российской больнице

Фото: Unsplash

Пассажирам рухнувшего переполненного больничного лифта в Перми пришлось спасаться самостоятельно. Об этом порталу 59.RU рассказала находившаяся в лифте пациентка городской больницы № 6.

По словам женщины, на высоте четвертого этажа лифт, в котором находились 15 человек, вдруг начал падать — это случилось после того, как пассажиры услышали звук обрывающегося троса.

«Было такое впечатление, что там что-то порвалось. Может быть, трос лопнул, потому что этот момент был очень резким. Мы упали, лифт тут же заполнился дымом или пылью, но свет горел, все оказались на полу», — рассказала она.

Изо всех пассажиров, находившихся в лифте, только у одного человека оказался при себе мобильный телефон, по которому пострадавшие смогли вызвать МЧС. Кроме того, они попытались самостоятельно открыть двери, так как у находившихся снаружи лифта сделать это не получалось.

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Открыть двери удалось лишь изнутри задымленного лифта и спустя полчаса после случившегося. Все это время пассажиры находились в панике. «Одна женщина чуть не потеряла сознание. Девушка разбила колено, еще у одной пациентки сильно болела нога. Пострадала лифтер. (...) Мы не знали, где находимся и полетим ли дальше», — рассказала пострадавшая.

О падении лифта с пассажирами в больнице стало известно утром 10 октября. В Минздраве Пермского края подтвердили случившееся.

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    Марк Леонов
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