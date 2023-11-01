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13:55, 1 ноября 2023Силовые структуры

Полиция задержала расчленившего жену российского священника

В Нижнекамске задержали священника, расчленившего жену
Начало событий в новости Российский священник расчленил жену и спрятал ее голову в холодильнике

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали священника Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске, подозреваемого в жестокой расправе над супругой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас он находится под следствием. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Чистопольской епархии, священнослужитель скрыл от руководства, что ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, мужчина не служил в храме с 17 октября из-за жалоб прихожан на его халатное отношение к святым дарам и нарушение таинства богослужений.

О том, что российский священник расчленил женщину, стало известно 1 ноября.

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