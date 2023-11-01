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13:10, 1 ноября 2023Силовые структуры

Российский священник расчленил жену и спрятал ее голову в холодильнике

Священник из Нижнекамска убил и расчленил жену, спрятав ее голову в холодильнике

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске подозревается в жестокой расправе над своей супругой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, подозреваемый сначала лишил жизни женщину, а затем расчленил ее и спрятал голову в холодильник. Там ее нашли их общие дети. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что священнослужитель мог расправиться с женой из ревности.

Ранее житель Выборгского района Ленинградской области расчленил сына во время празднования дня рождения.

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