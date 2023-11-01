Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 1 ноября 2023Мир

Повстанцы из Йемена показали видео запуска ракет по Израилю

Шиитские повстанцы из Йемена показали видео запуска ракет в сторону Израиля

Йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» показали видео запуска ракет в сторону Израиля. Соответствующее видео было опубликовано на их сайте.

Видео было опубликовано под названием «Совместные операции ракетных войск Йемена и Военно-воздушных сил (ВВС) по целям в глубине израильского образования в Палестине». Дополнительно сообщается, что ракеты были нацелены «на недра сионистского образования на оккупированных палестинских территориях».

После запуска ракет из Йемена Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на своем канале в Telegram объявила воздушную тревогу в центральной и южной частях страны.

Ранее представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари анонсировал нанесение ракетного удара по Израилю 1 ноября в полдень.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия отразила массированную ракетную атаку ВСУ на Крым

      YouTube запретил просмотр видео с блокировщиками рекламы

      Русскоговорящий турист попросил гранату в ресторане Европы и напугал посетителей

      Запертого в машине уже четвертый день кота обнаружили в центре Москвы

      Центробанк обеспокоился разницей цен на первичное и вторичное жилье

      В США назвали российские бомбы угрозой для ПВО Киева

      Цены на газ в Европе резко снизились

      В Госдуме проголосовали за лишение мандатов депутатов Власова и Белоусова

      Турция обвинила ЕС в препятствии переговорам по прекращению огня в Газе

      Россиянин с несовершеннолетней расправились с пенсионеркой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости