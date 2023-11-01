Повстанцы из Йемена показали видео запуска ракет по Израилю

Шиитские повстанцы из Йемена показали видео запуска ракет в сторону Израиля

Йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» показали видео запуска ракет в сторону Израиля. Соответствующее видео было опубликовано на их сайте.

Видео было опубликовано под названием «Совместные операции ракетных войск Йемена и Военно-воздушных сил (ВВС) по целям в глубине израильского образования в Палестине». Дополнительно сообщается, что ракеты были нацелены «на недра сионистского образования на оккупированных палестинских территориях».

После запуска ракет из Йемена Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на своем канале в Telegram объявила воздушную тревогу в центральной и южной частях страны.

Ранее представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари анонсировал нанесение ракетного удара по Израилю 1 ноября в полдень.